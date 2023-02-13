Об этом сообщает в Telegram Сумская ОВА.

Белопольская община: около 10:00 утра оккупанты совершили минометный обстрел – 5 прилетов, а после 10:00 – еще 3 прилета.

Юнаковская община: 26 прилетов из минометов по населенным пунктам общины в течение дня.

Миропольская община: захватчики сбросили на территорию общины 9 мин.

Эсманьская община: оккупанты совершили минометный обстрел - 23 прилета в течение дня.

Краснопольская община: в 13:35 россияне сбросили с БпЛА взрывное устройство – 1 прилет. Около 15:00 рашисты били из миномета – 4 прилета.

Глуховская община: минометный обстрел – 10 прилетов.

Великописаревская община: в 15:10 россияне сбросили с БпЛА взрывное устройство – 1 прилет.

Шалыгинская община: зафиксировано 18 прилетов мин в течение дня.

"К счастью, без потерь и разрушений", – отмечает Сумская ОВА.

Всего за день было зафиксировано около 100 прилетов вражеских снарядов по Сумщине.