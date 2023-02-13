Около 100 прилетов: россияне обстреляли Сумщину из минометов и сбрасывали взрывчатку с дронов
В понедельник, 13 февраля, российские оккупанты обстреляли 8 территориальных общин области: Белопольскую, Юнаковскую, Миропольскую, Эсманьскую, Краснопольскую, Глуховскую, Великописаревскую и Шалыгинскую
Об этом сообщает в Telegram Сумская ОВА.
- Белопольская община: около 10:00 утра оккупанты совершили минометный обстрел – 5 прилетов, а после 10:00 – еще 3 прилета.
- Юнаковская община: 26 прилетов из минометов по населенным пунктам общины в течение дня.
- Миропольская община: захватчики сбросили на территорию общины 9 мин.
- Эсманьская община: оккупанты совершили минометный обстрел - 23 прилета в течение дня.
- Краснопольская община: в 13:35 россияне сбросили с БпЛА взрывное устройство – 1 прилет. Около 15:00 рашисты били из миномета – 4 прилета.
- Глуховская община: минометный обстрел – 10 прилетов.
- Великописаревская община: в 15:10 россияне сбросили с БпЛА взрывное устройство – 1 прилет.
- Шалыгинская община: зафиксировано 18 прилетов мин в течение дня.
"К счастью, без потерь и разрушений", – отмечает Сумская ОВА.
Всего за день было зафиксировано около 100 прилетов вражеских снарядов по Сумщине.
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