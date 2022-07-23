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Около 10 тысяч украинских военных пройдут тренинг в Британии, - Генштаб

23 июля, 2022 суббота
16:59
Мир

Личный состав полка Королевских воздушных сил ВС Соединенного Королевства проведет тренинг для 10 тысяч украинских военных в Великобритании

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Артиллеристы полка Королевских воздушных сил ВС Великобритании являются частью программы трехвидовой подготовки, в рамках которой в Соединенное Королевство приедут до 10 000 украинцев с незначительным военным опытом или без него, чтобы пройти интенсивные курсы "солдатской службы", что поможет им в защите Украины от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

В Генштабе отметили, что программа является частью постоянного обязательства Британии по поддержке Украины, составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,75 млрд долл.) военной помощи и включает в себя более 5 тыс. единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW ( Next Generation Light (Anti-tank Weapon) и реактивных систем залпового огня M270.

К программе будут привлечены около 1050 британских военнослужащих, подготовка будет проходить на объектах минобороны Британии. Каждый курс длится несколько недель.

В Генштабе также сообщили, что британское правительство оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой.

Великобритания также предоставляет одежду и снаряжение для поддержки украинских военных.

  • К тренировкам украинских военных в Британии 23 июля присоединился премьер страны Борис Джонсон, посетивший бойцов на полигоне . Он бросил учебную гранату, занял позицию за крупнокалиберным пулеметом и примерил противотанковый комплекс NLAW.

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война с Россией
Великобритания
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