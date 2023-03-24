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Главная война с Россией Около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумщину, "шахеды" - Кривой Рог, а в Одесской области сбили ракеты Х-59: Игнат о ночной активности РФ

Около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумщину, "шахеды" - Кривой Рог, а в Одесской области сбили ракеты Х-59: Игнат о ночной активности РФ

24 мартa, 2023 пятница
09:27
война с Россией

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ночной атаке российской армии, около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумщину, "шахеды" - Кривой Рог

Об этом сказал Игнат в эфире телемарафона.

"Началось все, пожалуй, с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, это российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами , о которых мы упоминали в эфире телемарафона. Это очень большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Это мощное оружие", - говорит Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ заявил, что противник выпустил более 10 управляемых бомб по объектам Сумской области.

Также российские захватчики при атаке применили противолокационную ракету Х-31.

"К сожалению, есть и "шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв человеческих", - добавил Игнат.

  • В четверг вечером, 23 марта, российские оккупанты пытались атаковать Одесскую область из Су-35 по направлению к Черному морю.
  • В ночь с 23 на 24 марта российский агрессор запустил по Кривому Рогу дроны-камикадзе. В результате чего зафиксировано попадание 5 дронов, один сбили ВСУ.
Одещина
Кривой Рог
Сумщина
Днепропетровщина
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