Об этом сказал Игнат в эфире телемарафона.

"Началось все, пожалуй, с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, это российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами , о которых мы упоминали в эфире телемарафона. Это очень большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Это мощное оружие", - говорит Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ заявил, что противник выпустил более 10 управляемых бомб по объектам Сумской области.

Также российские захватчики при атаке применили противолокационную ракету Х-31.

"К сожалению, есть и "шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв человеческих", - добавил Игнат.