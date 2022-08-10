Около 10 человек погибли в очередях на эвакуацию в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
В Запорожской области люди гибнут в очередях на эвакуацию, россияне также обстреливают колонны машин
Об этом в эфире Эспрессо сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Единственный путь, который мы советуем нашим людям, это эвакуация с временно оккупированных территорий. Это крайне сложно, потому что рашисты используют наших жителей как живой щит и их концетрацию в городе Васильевка во время эвакуации, где сейчас сконцентрировано более 5 тысяч жителей", – сказал он.
Федоров рассказал, что украинцы умирают в очереди на эвакуацию.
"Есть страшные примеры, когда 9 августа новорожденный ребенок попал в больницу с солнечным ожогом и мы четко понимаем, что уже около 10 человек погибли, не дождавшись эвакуации. 9 августа также был артиллерией расстрелян автобус, проезжавший "серую зону", рашисты намеренно открыли огонь", - отметил мэр.
По его мнению, ехать на свободную территорию точно безопаснее, потому что для врага гражданское население ничего не стоит.
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