Около 1 тыс. украинцев эвакуировались в Японию
Количество украинцев, прибывших в Японию после вторжения России в Украину, достигло 1000, сообщили в субботу, 21 мая, иммиграционные органы
Об этом пишет KYODO NEWS.
Издание сообщает, что Япония традиционно признает всего около 1% заявлений о предоставлении статуса беженца. Пока страна принимает эвакуированных из Украины по специальной программе, не придавая им статус беженца.
По данным издания, правительство оказало поддержку украинцам. Япония организовала несколько мест в коммерческом рейсе из Польши раз в неделю. Также правительство обеспечило суточные выплаты до 2400 иен (19 долларов) эвакуированным, у которых нет родственников или знакомых, к которым можно было бы обратиться. Кроме того, государство берет на себя расходы по медицинским услугам и урокам японского языка.
Издание отмечает, что Японию критиковали за консервативность в принятии беженцев. Согласно последним данным Министерства юстиции за 2021 год, из 2 413 соискателей убежища 74 человека были признаны беженцами. Еще 580 разрешено находиться в Японии по гуманитарным соображениям, хотя им не предоставили статус беженца.
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