Об этом пишет KYODO NEWS.

Издание сообщает, что Япония традиционно признает всего около 1% заявлений о предоставлении статуса беженца. Пока страна принимает эвакуированных из Украины по специальной программе, не придавая им статус беженца.

По данным издания, правительство оказало поддержку украинцам. Япония организовала несколько мест в коммерческом рейсе из Польши раз в неделю. Также правительство обеспечило суточные выплаты до 2400 иен (19 долларов) эвакуированным, у которых нет родственников или знакомых, к которым можно было бы обратиться. Кроме того, государство берет на себя расходы по медицинским услугам и урокам японского языка.

Издание отмечает, что Японию критиковали за консервативность в принятии беженцев. Согласно последним данным Министерства юстиции за 2021 год, из 2 413 соискателей убежища 74 человека были признаны беженцами. Еще 580 разрешено находиться в Японии по гуманитарным соображениям, хотя им не предоставили статус беженца.

Для украинских беженцев в Японии запустили программу по трудоустройству.

Япония упростила правила въезда с животными для украинских беженцев.

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