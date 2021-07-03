"Око огня": утечка газа вызвала возгорание Мексиканского залива
Из-за повреждения подводного трубопровода мексиканской нефтегазодобывающей компании Pemex, вблизи полуострова Юкатан, можно было наблюдать явление, которое уже назвали "оком огня"
Газ вулканообразно выходил на поверхность и горел прямо над водой, передает Еспресо.TV.
Чтоб погасить столь необычный пожар сотрудникам компании понадобилось 5 часов, пишет британская газета The Guardian.
"Вытекший газ вспыхнул около 5:15 утра по местному времени. Огонь был полностью ликвидирован в 10:30", - отмечает издание.
О пострадавших не сообщается.
Ветка трубопровода, на которой произошло возгорание, идет от места морской скважины до станции перекачки добытого газа.
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