"Окна ходят ходуном": мэр Федоров сообщил о новых мощных взрывах в Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе вечером 10 февраля раздалось несколько мощных взрывов
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?" – написал он в 20:43.
В местных телеграмм-каналах пользователи сообщают о якобы массовом обстреле военных объектов в пригороде Мелитополя.
Военный журналист Андрей Цаплиенко написал о двух мощных взрывах в районе аэродрома временно оккупированного Мелитополя. Официальных подтверждений этой информации пока нет.
- Сегодня, 10 февраля, около 19:20 мэр Федоров также сообщал о взрывах во временно оккупированном Мелитополе
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