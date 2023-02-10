"Окна ходят ходуном": мэр Федоров сообщил о новых мощных взрывах в Мелитополе

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?" – написал он в 20:43.

В местных телеграмм-каналах пользователи сообщают о якобы массовом обстреле военных объектов в пригороде Мелитополя.

Военный журналист Андрей Цаплиенко написал о двух мощных взрывах в районе аэродрома временно оккупированного Мелитополя. Официальных подтверждений этой информации пока нет.