Оккупированный заповедник Аскания-Нова потерял доступ к бюджетным счетам и просит помощи для сохранения животных и растений

Об этом говорится в "Фейсбуке" биосферного заповедника Аскания-Нова.



"Теперь и зоологический парк, и ботанический сад Аскания-Нова не имеют доступа к своим бюджетным счетам, а мы должны поддерживать заповедник собственными средствами. Пока расходы резерва мы можем покрыть только с помощью пожертвований", - говорится в сообщении.



Для переводов из-за границы, пока территория под оккупацией, доступен только перевод PayPal.



"Пока наша территория до сих пор под оккупацией, единственный возможный способ получить деньги из заграницы для нашего резерва – счет PayPal: [email protected] В Украине система PayPal доступна только для частных лиц, поэтому мы открыли счет на имя одного из наших сотрудников, Старовойтовой Татьяны Викторовны », – объяснили в заповеднике.



Также можно перевести деньги внутри Украины, с гривнами, по следующим реквизитам оплаты в ПриватБанке: Старовойтова Татьяна Викторовна, IBAN: UA063052990000026204695351822, номер карты: 5168 7573 905 4



Территория заповедника, расположенная на Юге Украины, оккупирована с первых часов войны. В заповеднике есть коллекции животных и растений, формирующихся уже несколько поколений. В частности, это страусы, зубры, антилопы, дикие лошади, ламы, зебры и многие виды птиц, включая обширную коллекцию хищных птиц и журавлей.

Напомним, из разрушенного "Фельдмана Экопарка" в Харькове началась эвакуация: четырех животных, которых могли усыпить, уже вывезли.

Оккупанты массированными обстрелами разрушили харьковский "Фельдман Экопарк": разрушены вольеры и инфраструктура, стоит вопрос о дальнейшей судьбе крупных хищников.

"Даже самая маленькая сумма денег имеет большое значение для нашего резерва", – говорят в заповеднике.

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