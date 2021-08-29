Оккупированный Севастополь пьет воду из зараженных водоемов, - СМИ

Об этом со ссылкой на портал АРК передает Еспресо.TV.



Лептоспироз - острая инфекционной болезни, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira), а основными переносчиками - грызуны, включая крыс.

Стоит отметить, что данным редким заболеванием пациент скорее заразился во время купания в реке Черная или в одном из водоемов в горы Гасфорта.



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Большая или слабо проточная вода - основные источники распространения лептоспироза, при этом заболевания фиксируется в Севастополе ежегодно уже несколько лет подряд с 2014 года. В прошлом году пациентом была даже 11-летний ребенок.

"Инфекционисты Севастополя вынужденно призывают всех воздержаться от купания в озерах и реках полуострова в ходе отдыха на природе. Примечательно, что именно из этих водоемов осуществляется подача воды населению Севастополя в условиях, когда в городе в силу небрежности "администрации" отсутствуют очистные сооружения", - отмечает издание.





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