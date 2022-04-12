Оккупированный Изюм на грани выживания, - Людмила Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По подсчетам городской власти, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц. Люди голодают, ведь доставить им продукты питания пока невозможно, как и эвакуировать их из города. Город полностью оккупирован - Изюм стал для армии РФ логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область", – пишет Денисова.

Она отмечает, что обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление и преступление против человечности и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда согласно Уставу Международного военного трибунала и Римского статута Международного уголовного суда, и является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите граждан населения во время войны.

"Призываю Международный Комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия безопасного гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из города Изюма. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ согласно Московскому механизму, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - написала Денисова.