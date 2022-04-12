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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупированный Изюм на грани выживания, - Людмила Денисова

Оккупированный Изюм на грани выживания, - Людмила Денисова

12 апреля, 2022 вторник
21:49
война с Россией

Из-за активных боевых действий и оккупации территории в Изюме нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи, также медицинские учреждения не работают, нет лекарств

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По подсчетам городской власти, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц. Люди голодают, ведь доставить им продукты питания пока невозможно, как и эвакуировать их из города. Город полностью оккупирован - Изюм стал для армии РФ логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область", – пишет Денисова.

Она отмечает, что обращение рашистской армии с мирным населением квалифицируется как военное преступление и преступление против человечности и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда согласно Уставу Международного военного трибунала и Римского статута Международного уголовного суда, и является грубым нарушением норм Женевской конвенции о защите граждан населения во время войны.

"Призываю Международный Комитет Красного Креста принять все возможные меры для открытия безопасного гуманитарного коридора для эвакуации гражданского населения из города Изюма. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ согласно Московскому механизму, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", - написала Денисова.

  • Добавим, что в конце марта 2022 года российские оккупанты, захватившие село Капитолевка, Изюмского района Харьковской области, незаконно лишили свободы украинского писателя, автора 13 книг Владимира Вакуленко, долгое время занимавшегося волонтерской деятельностью.
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