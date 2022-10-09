Оккупированный Энергодар уже третий день без света, обостряется ситуация с питьевой водой

Об этом сообщает городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем telegram.

Он рассказывает, что из-за регулярных обстрелов оккупантов аварийные службы не могут провести ремонтные работы.

"Уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду. Вчера вечером горожане раскладывали костры прямо у домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками", - рассказывает Орлов.

Поэтому он напоминает горожанам быть осторожными во время сбора сухих веток для костров, поскольку леса могут быть заминированы оккупантами.

Орлов также сообщил, что в Энергодаре обостряется ситуация с питьевой водой, особенно у тех горожан, которые не успели сделать запасы или уже использовали их. Мэр рассказывает, что "оккупационные власти" города не занимаются решением этого вопроса и что информации об организации точек выдачи продуктов и питьевой воды не поступало.

"Оккупантов и коллаборантов при «власти» эта проблема не волнует, поскольку в большинстве своем обеспечили себя генераторами. А вот людям пока трудно", - рассказывает городской голова.

Дмитрий Орлов сообщил, что Украина неоднократно пыталась доставить в Энергодар гуманитарные грузы, но долгое время оккупанты не пропускают грузы в город.

Незадолго до этого, 8 октября, во временно оккупированном Энергодаре успели восстановить связь, свет и начали налаживать водоснабжение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb