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Оккупированные Олешки затоплены на 90%, россияне не позволяют жителям выбираться из города, - мэр

8 июня, 2023 четверг
06:15
Война с Россией

Оккупационная администрация не эвакуирует людей из затопленных на 90% Олешек в Херсонской области и не позволяет жителям самостоятельно покинуть город

Об этом сообщил в интервью "Украинскому Радио" мэр Олешек Евгений Рыщук.

Дома в Олешках затоплены почти под крышу, а уровень воды на улицах достигает трех метров. Кроме того, город имеет низины, поэтому уровень воды поднялся до четырех метров.

"Олешки затоплены где-то на 90%, возможно, чуть больше. То есть в городе очень мало сухой территории", - отметил он.

По его словам, вода прибывает дальше, однако, поскольку в Новой Каховке вода уже начала спадать, ожидается, что ее уровень снизится и в Олешках примерно за сутки или двое.

Что касается эвакуации населения, то оккупационные власти ничего не делают, чтобы спасти людей из затопленного города, в свою очередь захватчики не выпускают местных жителей, желающих покинуть территорию самостоятельно, утверждает мэр.

"И вчера, и сегодня мне люди из некоторых населенных пунктов пишут и звонят, что россияне не выпускают людей, которые сами хотят уехать. Поэтому люди со вчерашней ночи сидят на крышах. Кроме того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения. То есть найти лодки - проблема. Люди нашли несколько, но весел нет, и они лопатами гребут. Они объединяются и друг другу помогают, но это не та помощь, которая должна быть в таких экстренных ситуациях", - рассказывает Рыщук.

После оккупации в громаде осталось около 20% жителей, то есть до 8 тыс. человек. В некоторых населенных пунктах больше, в некоторых меньше. Всего в Олешковскую ОТГ входит 12 сел. До оккупации там проживало около 40 тысяч населения.

Кроме того, Рыщук добавил, что после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области уже полностью затоплены населенные пункты.

"Сегодня (материал опубликован вечером 7 июня, - ред.) у нас есть населенные пункты, которые затоплены на 100%, есть населенные пункты, которые затоплены на 10%. А у тех, которые находятся чуть дальше реки, совсем ничего нет. Следовательно, Подстепное и Песчановка затоплены где-то на 50%, Казачьи Лагеря - 10%, в том числе прибрежная береговая линия и те дома, которые там стоят", - сказал он.

Ситуация на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

В частности, днем 7 июня в Минздраве допустили вероятность вспышки холеры и предупредили об опасности ботулизма в результате подрыва ГЭС. Также там призвали пить только привозную или бутылированную воду и дало другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.

По состоянию на 15:00 7 июня в Херсонской области к более безопасным местам эвакуировали 1 752 человека, среди которых 103 ребенка.

К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды.

Кроме того, стало известно о затоплении единственного в Украине государственного осетрового завода. Полностью затопило и дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области.

Во временно захваченной Голой Пристани по состоянию на 20:00 было затоплено 196 жилых домов. И уровень воды продолжал расти. Но украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках.

Также было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.

Общество
Херсонщина
Каховская ГЭС
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