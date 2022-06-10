Оккупированному Мариуполю грозит большая вспышка холеры, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что в 1995 году Украина страдала от незначительных вспышек холеры на побережье Азовского моря.

Поскольку медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, близки к коллапсу, большая вспышка холеры в Мариуполе существенно усугубит ситуацию.

Также британские разведчики отмечают, что Россия снова контролирует большую часть Северодонецка в Луганской области, но ее войска мало продвинулись в попытках оцепить большую территорию с севера и юга.

На оккупированных территориях юга Украины фиксируют нехватку питьевой воды, а в Херсоне нет медикаментов. Есть серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах.

В оккупированном Мариуполе – медицинский коллапс . 8 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе катастрофически не хватает врачей, российские захватчики уговаривают вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет.

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