Оккупированная Южная Осетия заявила о намерении вступить в состав РФ
"Президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что так называемая республика планирует в ближайшее время войти в состав России
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Единой России".
"Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Надежды народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины - России", - заявил Бибилов.
Главарь "республики" добавил, что осетинский народ разделен, и его исторической и стратегической целью является "объединение в рамках одного государства", то есть РФ.
Напомним, ранее бывший "президент" Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что референдум по вхождению в состав России может состояться до августа этого года. Он выразил уверенность, что граждане проголосуют за присоединение к РФ.
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