Оккупированная Херсонщина – это не изолированный Крым, нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий деоккупации, - нардеп Чийгоз
Народный депутат от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз считает, что нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий деоккупации оккупированной Херсонщины, ведь это не изолированный крымский полуостров
Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Отличие Крыма от Херсона в том, что Крым был очень быстро изолирован и это полуостров. Но Херсон не полуостров, и для того, чтобы затормозить процессы российской оккупации, нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий, продумывать четкую военную деятельность. Периметр военного столкновения в Херсонской области очень большой и невозможно такую обширную территорию перекрыть", - отметил Чийгоз.
Нардеп подчеркнул, что мы не сможем "завтра" обвинять людей в том, что они пытаются устроить жизнь в оккупации и добавил, что одними призывами оккупацию Херсонщины не остановить.
"Некоторое время люди еще будут сопротивляться оккупанту. Но нам нужно четко определить: или мы помогаем местному населению сопротивляться россиянам, или мы ждем времени для атаки. Внутри оккупированной территории не будет партизанского движения, ведь люди без оружия. И было достаточно людей, которые пошли бы в Тероборону, но оружия не дали им", - заметил Ахтем Чийгоз.
- Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что на оккупированной части Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья россияне украли и вывезли в РФ несколько сот тысяч тонн украинского зерна.
- Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в больницах на временно оккупированных территориях Украины россияне уничтожают оборудование, заполняют места своими ранеными и заставляют медиков лечить, в результате чего украинцы не могут получить помощь.
- В эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал, что оккупированная территория Херсонской области остается без связи , Госспецсвязи и Минцифры занимаются решением этой проблемы.
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