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Главная война с Россией Оккупированная Херсонщина – это не изолированный Крым, нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий деоккупации, - нардеп Чийгоз
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Оккупированная Херсонщина – это не изолированный Крым, нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий деоккупации, - нардеп Чийгоз

3 мая, 2022 вторник
12:23
война с Россией Ахтем Чийгоз

Народный депутат от Европейской солидарности Ахтем Чийгоз считает, что нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий деоккупации оккупированной Херсонщины, ведь это не изолированный крымский полуостров

Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Отличие Крыма от Херсона в том, что Крым был очень быстро изолирован и это полуостров. Но Херсон не полуостров, и для того, чтобы затормозить процессы российской оккупации, нужно уже сегодня разрабатывать военный сценарий, продумывать четкую военную деятельность. Периметр военного столкновения в Херсонской области очень большой и невозможно такую обширную территорию перекрыть", - отметил Чийгоз.

Нардеп подчеркнул, что мы не сможем "завтра" обвинять людей в том, что они пытаются устроить жизнь в оккупации и добавил, что одними призывами оккупацию Херсонщины не остановить.

"Некоторое время люди еще будут сопротивляться оккупанту. Но нам нужно четко определить: или мы помогаем местному населению сопротивляться россиянам, или мы ждем времени для атаки. Внутри оккупированной территории не будет партизанского движения, ведь люди без оружия. И было достаточно людей, которые пошли бы в Тероборону, но оружия не дали им", - заметил Ахтем Чийгоз.

  • Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что на оккупированной части Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья россияне украли и вывезли в РФ несколько сот тысяч тонн украинского зерна.
  • Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в больницах на временно оккупированных территориях Украины россияне уничтожают оборудование, заполняют места своими ранеными и заставляют медиков лечить, в результате чего украинцы не могут получить помощь.
  • В эфире телемарафона рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал, что оккупированная территория Херсонской области остается без связи , Госспецсвязи и Минцифры занимаются решением этой проблемы.

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Ахтем Чийгоз
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