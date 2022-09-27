Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

На Южнобужском направлении от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

В свою очередь на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий.

"Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд", - отмечают в Генштабе.

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