Оккупированная часть Херсонщины закрыта на въезд и выезд, - Генштаб ВСУ
Захватчики закрыли оккупированную часть Херсонщины на въезд и выезд
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
На Южнобужском направлении от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.
В свою очередь на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий.
"Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд", - отмечают в Генштабе.
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