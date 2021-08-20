Оккупирован Симферополь затопило из-за дождей
Симферополь в оккупированном Крыму затопило из-за сильного дождя
Об этом сообщает РБК-Украина .
По 2:00 в городе выпало 57 мм осадков, что превышает августовский норму на 30%. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
На полуострове также прошел град. Самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться в Анапу.
13 августа в оккупированном Крыму прошли сильные дожди , поэтому затопило город Керчь.
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