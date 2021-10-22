"Оккупация Крыма является незаконной": Польша осудила российскую перепись населения на полуострове
МИД Польши выступил с осуждением переписи населения, которую Россия проводит в оккупированном Крыму
Об этом говорится в сообщении МИД Польши в Twitter.
"Польша утверждает, что оккупация Крыма является незаконной. Осуждения заслуживает решение России провести перепись населения на временно оккупированных территориях Украины", - заявил МИД Польши.
Всероссийская перепись населения начался 15 октября и продлится до 14 ноября. Оккупанты также решили провести перепись в Крыму.
Ранее российскую перепись населения в Крыму осудили Украины, ЕС , США, Румыния и Великобритания .
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