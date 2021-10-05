"Оккупация Крыма разрушила всю ситуацию с безопасностью": Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО, чтобы в тесном сотрудничестве с Украиной восстановить баланс безопасности
Об этом Кулеба заявил на дискуссионной панели "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона" Варшавского форума по безопасности, сообщает МИД Украины .
"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - сказал Кулеба.
При этом министр решительно отверг принцип "не раздражать Россию" в политике НАТО в Черном море. По его мнению, Россию раздражает сам факт существования Альянса.
"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", - сказал Кулеба.
Кроме того, глава украинской дипломатии отметил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению военно-морских сил.
"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - отметил Кулеба.
Министр также выразил благодарность присутствующим на панельной дискуссии министрам иностранных дел Турции, Финляндии и Польши за активное участие их стран в создании Крымской платформы, направленной, в том числе, на преодоление вызовов безопасности милитаризацией Россией оккупированного Крыма.
- Напомним, ранее Кулеба заявил, что целью РФ является превратить Черное море в свое "внутреннее озеро".
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