Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Оккупация Крыма разрушила всю ситуацию с безопасностью": Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО

"Оккупация Крыма разрушила всю ситуацию с безопасностью": Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО

5 октября, 2021 вторник
19:16
война с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Черном море нужно большее присутствие НАТО, чтобы в тесном сотрудничестве с Украиной восстановить баланс безопасности

Об этом Кулеба заявил на дискуссионной панели "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона" Варшавского форума по безопасности, сообщает МИД Украины .

"Российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины, но и всю ситуацию с безопасностью в Черном море, нанесла удар по международному правопорядку. Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности", - сказал Кулеба.

При этом министр решительно отверг принцип "не раздражать Россию" в политике НАТО в Черном море. По его мнению, Россию раздражает сам факт существования Альянса.

"Россия будет воспринимать любые действия как провокацию. Вопрос только делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", - сказал Кулеба.

Кроме того, глава украинской дипломатии отметил, что Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению военно-морских сил.

"Черное море всегда славилось морской торговлей. Сейчас она под угрозой из-за действий РФ. Восстановление баланса безопасности в Черном море необходимо также и для защиты торговли", - отметил Кулеба.

Министр также выразил благодарность присутствующим на панельной дискуссии министрам иностранных дел Турции, Финляндии и Польши за активное участие их стран в создании Крымской платформы, направленной, в том числе, на преодоление вызовов безопасности милитаризацией Россией оккупированного Крыма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
русская военная агрессия
оккупированные территории
НАТО
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
Микола Княжицький
4 октября, 2021 понедельник
Нам надо думать сейчас, как не вступить в очередной раз впросак после побега пиратов, захвативших страну, - Княжицкий
Наталка Діденко
4 октября, 2021 понедельник
Украинцев ожидают ночные заморозки и порывистый ветер, однако днем температура воздуха станет выше, - Наталья Диденко
Порошенко
4 октября, 2021 понедельник
Порошенко о расследовании финансовых сделок Зеленского и Коломойского: под ударом оказалось государство Украина
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.35
    Покупка 26.35
    Продажа 26.6
  • EUR
    Покупка 30.48
    Продажа 30.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
5 октября
20:06
Килиан Мбаппе
Неуважение продолжается - этого нельзя терпеть: директор ПСЖ высказался о трансфере Мбаппе в "Реал"
20:02
Аэропорт Ривне принял Boeing впервые за минимум 20 лет
19:42
Дело танкера Delfi: Госпогранслужба отрицает вину командира корабля морской охраны
19:04
Приоритетом для Украины является усиление противовоздушной обороны, - Минобороны
19:03
Экс-футболиста сборной Греции нашли мертвым в собственном авто
18:47
КМДА
"Пока в "желтой" зоне": в КГГА опровергли усиление карантина в столице
18:47
Определился футбольный клуб с самым дорогим составом в Европе
18:29
Около 216 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников во Франции, - расследование
18:10
Владимир Зеленский
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против причастных к российским "выборам" в Крыму и ОРДЛО
18:10
Археологи нашли в Ольвии склеп I века
17:59
Луческу раскритиковал Месси за трансфер в ПСЖ
17:53
В Киеве усилили карантин: будут требовать ПЦР-тест или COVID-сертификат при визитах в учреждения
17:41
ПЦР-тест
Мэр Чернигова обязал невакцинированных работников горсовета сдавать ПЦР-тест раз в три дня
17:28
Людмила Денисова
За время военной агрессии РФ на востоке Украины погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. - гражданские, - Денисова в ООН
17:26
ООС
В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
17:08
Суркис спрогнозировал, когда решится судьба "Динамо" в Лиге чемпионов
17:08
За новаторский вклад в понимание сложных физических систем: в Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике
17:03
компьютер
Для торговли без бумаг: Украина реализовала обмены электронными инвойсами с Польшей и Арменией
16:51
Экс-премьер Дании Торнинг-Шмидт заявила, что бывший французский президент д&#39;Эстен ее домогался
16:48
газ
Цены на газ в Европе превысили $ 1400/тыс. куб.м
16:38
Умер знаменитый украинский легкоатлет
16:38
Укравтодор завершил ремонт дороги Старобельск - Новоайдар на Луганщине
16:36
ОПУ
Офис президента рассматривает проведение досрочных президентских выборов, - политолог
16:25
Северный поток-2
"Северный поток-2": немецкий регулятор требует от оператора подтверждения соответствия нормам ЕС
16:08
нож
Семейная ссора с поножовщиной: в Польше убили 7-летнего украинца
16:02
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о заморозках и порывистом ветре
15:56
Укрэксимбанк
"Банковская тайна": в Укрэксимбанке прокомментировали нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы финучреждения Мецгера
15:49
газопровод
Угроза уменьшения транзита для ГТС Украины: Молдова и Румыния достроили совместный газопровод
15:39
РНБО
СНБО запустил сайт с санкционные спискам
15:06
сепар
Оккупанты готовятся активизировать обстрелы на Донбассе: перебрасывают военных и оружие, - разведка
14:48
Надеюсь, будем иметь абсолютного чемпиона мира: Уайлдер призвал Усика быть человеком чести
14:44
Руслан Стефанчук
Рада закрыла заседание из-за отсутствия повестки дня: согласительный совет мог созвать только Разумков
14:43
Новая почта
Новая почта заявила о запуске собственной авиакомпании
14:33
Центрэнерго
Половина энергоблоков Центрэнерго не работает из-за нехватки угля
14:24
На Ивано-Франковщине произошло массовое отравление в фастфуде
14:04
Николай Княжицкий
Это абсолютно незаконное решение, - Княжицкий об отстранении Разумкова от ведения заседаний Рады
13:58
Минцифры дополнительно распределило 14 млн грн субвенций на развитие ЦНАП между 23 общинами
13:33
ЧМ-2022: Лидер сборной Финляндии сделал громкое заявление перед матчем против Украины
13:25
COVID-19
Пик COVID-заболеваемости ожидается в конце октября, - СНБО
13:16
HBO показал первый тизер приквела "Игры престолов"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV