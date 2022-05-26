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Оккупация Каховской ГЭС грозит подтоплением города и поселков поблизости, - заместитель начальника Генштаба ВСУ

26 мая, 2022 четверг
22:15
Общество На фото Каховская ГЭС

Из-за невозможности ремонта гидроагрегатов временный захват Каховской ГЭС грозит подтоплением города и поселков, которые расположены поблизости

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украины.

"В настоящее время на Каховской станции развернут пункт управления Южного военного округа. При этом россияне не уделяют никаких усилий для поддержки этих объектов в надлежащем состоянии, что может привести к экологической катастрофе", - сказал он.

По его словам, на Каховской станции не работает два гидроагрегата. Оккупанты не дают возможности их отремонтировать. Это уже привело к подтоплению Каховки и грозит ближайшим селам.

  • По состоянию на вечер 26 февраля город Новая Каховка в Херсонской области был захвачен оккупантами.
  • 10 марта оккупанты заменяли побережье Каховского водохранилища, которое граничит с Запорожской АЭС.
  • 1 апреля армия РФ установила свою псевдовласть в городе Каховка Херсонской области.
  • 3 апреля в Каховке кафиры обстреляли мирный проукраинский митинг и похитили четырех участников.
  • 22 апреля Денисова сообщила, что в Каховке оккупанты обустроили застенку в помещении полиции.

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