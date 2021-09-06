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Оккупационный "суд" в Симферополе арестовал Джелялова и еще двух задержанных крымских татар

6 сентября, 2021 понедельник
21:01
Общество Оккупационный "суд" в Симферополе арестовал Джелялова и еще двух задержанных крымских татар

Российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Русский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года - на период " следствия ", - написал Чубаров.

Сторона обвинения в лице следователя Виталия Власова признала необходимым отправить Джелялова под стражу, так как он подозревается в совершении тяжкого преступления и может скрыться от правосудия. Стороны защиты отвергли эти доводы и просили отказать обвинению в ходатайстве.

"Я мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, но каждый раз, несмотря на подобные угрозы и просьбы покинуть территорию Крыма со стороны моих друзей, я возвращался домой на свою родину. Недавно посетил учредительный саммит" Крымской платформы ", которая крайне негативно оценивается российскими властями. Были публичные заявления руководства Крыма о преследовании участников крымской платформы, но, несмотря на подобные заявления и угрозы, я вернулся домой. У меня не возникает ни одной мысли о том, чтобы несмотря на существующее положение дел, а именно на мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом. Мер пресечения в виде содержания под стражей считаю абсолютно ненужной ", - отметил Джелялов.

Он добавил, что вполне удовлетворительной мерой считает домашний арест.

"Она вполне подходит для того, чтобы я мог по первому требованию явиться для проведения следственных действий и также мог выполнить обязанности главы семьи и сына, обеспечить комфортное проживание моей жены и пожилых родителей. Домашний арест позволит мне все это сделать ", - пояснил Джелялов.

Также Киевский районный суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова на два месяца - до 4 ноября 2021 года.

Свою вину братья отрицают. Они просили избрать им меру пресечения, не связанную с лишением свободы. По словам адвоката Айдера Азаматова, на Ахтемовых давят и нарушают их право на защиту, не давая связаться с адвокатами по соглашению.

3 и 4 сентября сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении братьев Ахтемовых заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, предпринимателя Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Ахтемову и Джелялову закидывают попытку диверсии на газопроводе в селе Перевальном. Эльдара Одаманова отпустили, но позже снова задержали. Ему дали 14 суток административного ареста. Шевкету Усеинову сегодня дали 15 суток. Суд так же приговорил отца Азиза Ахтемова - Эскендера - к десяти суткам  административного ареста.



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Крым
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