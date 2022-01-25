Оккупационный суд в Крыму оставил активиста Джелялова и братьев Ахтемовых в СИЗО до 23 февраля
Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу защиты на арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и крымскотатарских активистов Азиза и Асана Ахтемовых, обвиняемых в "диверсии на газопроводе"
Об этом адвокат Николай Полозов сообщил "Крым.Реалии".
"Сегодня состоялось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты на продление меры пресечения Нариману Джелялову, Асану и Азизу Ахтемовым. Мы просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму есть примеры, когда людям, обвиняемым в тяжких преступлениях, выбирают домашний арест. Суд жалобы отклонил, что мы однозначно считаем давлением", - сказал Полозов.
Адвокат добавил, что заседание прошло в закрытом режиме, а суд ужесточили спецназовцы Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Полозов подчеркнул, что такие действия в суде "однозначно считаем давлением и попыткой заслонить рот".
Джелялов и Ахтемовы останутся в СИЗО не менее 23 февраля 2022 года.
- Напомним, российский оккупационный суд в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азизу и Асану Ахтемову. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, к нему привлекались братья Ахтемовы и Джелялов.
- Впоследствии защита Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Оккупанты поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений". 8 октября 2021 года стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу .
- Позже Джелялову предъявили новое обвинение - в контрабанде взрывного устройства "через таможенную границу Таможенного союза".
- 18 января 2022 года Джелялов ознакомился с материалами уголовного дела, возбужденного против него в оккупационном суде в Крыму, и заявил, что его арест - это незаконное преследование.
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