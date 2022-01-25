Оккупационный суд в Крыму оставил активиста Джелялова и братьев Ахтемовых в СИЗО до 23 февраля

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил "Крым.Реалии".

"Сегодня состоялось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб стороны защиты на продление меры пресечения Нариману Джелялову, Асану и Азизу Ахтемовым. Мы просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, тем более что в Крыму есть примеры, когда людям, обвиняемым в тяжких преступлениях, выбирают домашний арест. Суд жалобы отклонил, что мы однозначно считаем давлением", - сказал Полозов.

Адвокат добавил, что заседание прошло в закрытом режиме, а суд ужесточили спецназовцы Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Полозов подчеркнул, что такие действия в суде "однозначно считаем давлением и попыткой заслонить рот".



Джелялов и Ахтемовы останутся в СИЗО не менее 23 февраля 2022 года.