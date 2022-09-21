Оккупационный суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы
21 сентября оккупационный Верховный Суд Крыма вынес незаконный приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым
Об этом сообщил руководитель прокуратуры АР Крым Игорь Поночевный.
Граждан Украины обвинили в совершении "диверсии" на территории временно оккупированного Крыма и осудили:
- Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы;
- Асана Ахметова к 15 годам лишения свободы;
- Азиза Ахметова к 13 годам лишения свободы.
Игорь Поночевный отмечает, что "правоохранительная и судебная системы в Крыму – это единая "репрессивная машина", целью которой является лишь преследование и устрашение гражданского населения полуострова, в том числе коренного крымскотатарского народа". По его словам, в нее попадают все, кто как-то не согласен с позицией оккупационных властей.
"Показательно, что Наримана Джеляла задержали в прошлом году сразу после участия в Саммите Крымской платформы. Задержание связано с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений кафиров, свободой слова и борьбой за права человека", - пишет Поночевный.
Также он отметил, что все преступления так называемой власти временно оккупированного Крыма фиксируются в уголовных производствах прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. В частности, дело Наримана Джеляла и братьев Ахметовых вошло в очередное сообщение с доказательствами преступлений РФ в АР Крым, которое направили в International Criminal Court.
- 13 сентября прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении "старшему следователю" и "судье", незаконно преследовавших активиста Наримана Джеляла.
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