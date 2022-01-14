Оккупационный суд Крыма осудил шестерых лиц за организацию "незаконного пересечения" админграницы для лечения в санатории
Во временно оккупированном Крыму подконтрольный Российской Федерации суд вынес приговор шестерым жителям за организацию незаконного въезда украинцев на полуостров для лечения в санатории
Об этом сообщает " Радио Свобода".
"Суд осудил двух сотрудников санаториев и еще четырех посредников. Работников санаториев обвинили в "использовании служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготовлении фиктивных приглашений на прохождение лечения в санатории" в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.
Всех осужденных приговорили к лишению свободы на срок от трех до пяти лет условно с испытательным сроком от одного до двух с половиной лет, а также штрафом в размере 50-100 тыс. российских рублей.
Как сообщает издание, всех шести человек задержали в мае 2021 года. Дела по статье об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (пункты "а" и "в" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Украины) открыли против обоих работников санатория. Четырех посредников обвинили в "пособничестве в организации незаконного въезда в Россию".
"Имена и фамилии осужденных не указаны. Издание "Известия Крым" утверждает, что записало интервью с одним из осужденных, убеждающим, что является гражданином Украины. Комментариев других фигурантов уголовного дела нет", - сообщает издание.
Согласно сообщению властей РФ "иностранных граждан" в оккупированный Крым пускают только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
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