Оккупационный "мэр" Херсона Кобец не имеет отношения к партии "Голос". Редакция Еспресо.TV исправила ложную информацию
"Назначенный" российскими оккупантами так называемым мэром оккупированного Херсона Александр Кобец не имеет отношения к партии "Голос" и Александру Дмитриевичу Кобецу, который в прошлом баллотировался в Херсонский горсовет
Ранее на Еспресо.TV была обнародована ложная информация о связи назначенного оккупантами Александра Кобеца и партии "Голос".
Редакция Еспресо.TV исправила некорректную информацию и извиняется перед читателями, Александром Дмитриевичем Кобецом и партией "Голос" за ошибку в указанной новости.
По данным законного мэра Херсона Игоря Колыхаева, назначенного оккупантами мужчину зовут Александр Юрьевич Кобец.
Пресс-служба партии "Голос", Александр Дмитриевич Кобец и народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин подтвердили, что херсонский коллаборант не имеет к партии никакого отношения.
"Кобец Александр Юрьевич, которого оккупанты назначили незаконным "мэром" Херсона, не имеет и никогда не имел никакого отношения к партии "Голос". В горсовет Херсона в 2020 году от "Голоса" баллотировался Кобец Александр Дмитриевич", - сообщила пресс-служба партии "Голос".
"Меня не назначали мэром Херсона! Это другой Александр Кобец", - написал в Фейсбук Александр Дмитриевич Кобец.
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