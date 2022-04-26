Оккупационный "мэр" Херсона Кобец не имеет отношения к партии "Голос". Редакция Еспресо.TV исправила ложную информацию

Ранее на Еспресо.TV была обнародована ложная информация о связи назначенного оккупантами Александра Кобеца и партии "Голос".

Редакция Еспресо.TV исправила некорректную информацию и извиняется перед читателями, Александром Дмитриевичем Кобецом и партией "Голос" за ошибку в указанной новости.

По данным законного мэра Херсона Игоря Колыхаева, назначенного оккупантами мужчину зовут Александр Юрьевич Кобец.

Пресс-служба партии "Голос", Александр Дмитриевич Кобец и народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин подтвердили, что херсонский коллаборант не имеет к партии никакого отношения.

"Кобец Александр Юрьевич, которого оккупанты назначили незаконным "мэром" Херсона, не имеет и никогда не имел никакого отношения к партии "Голос". В горсовет Херсона в 2020 году от "Голоса" баллотировался Кобец Александр Дмитриевич", - сообщила пресс-служба партии "Голос".

"Меня не назначали мэром Херсона! Это другой Александр Кобец", - написал в Фейсбук Александр Дмитриевич Кобец.

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