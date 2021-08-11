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Оккупационные войска распространяют фейки об обстрелах со стороны ВСУ, чтобы блокировать работу КПВВ, - штаб ООС

11 августа, 2021 среда
19:43
война с Россией ООС

Российские оккупационные войска ведут дезинформационную кампанию среди жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы блокировать работу КПВВ

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о масштабной пропагандистской и дезинформационной кампании, которую проводят российско-оккупационные войска для распространения фейков о действиях Вооруженных Сил Украины, оправдания собственных издевательств над гражданским населением Донецкой и Луганской областей и влияния на ход запланированного на 26 августа заседание трехстороннего контактной группы" , - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что одна из целей этой кампании - оправдать фактический запрет для жителей временно оккупированных территорий пересечения контрольных пунктов въезда-выезда и посещение территории Украины, где действует украинская власть.

"Марионеточная оккупационная власть так называемых "народных республик" имеет целью держать жителей временно оккупированных территорий в полной изоляции. С семи КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". На КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю ", - говорится в сообщении.

Так, пропуск через пять из семи контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Майорское", "Марьинка", "Гнутово" и "Золотое" полностью заблокирован вооруженными формированиями Российской Федерации.

"Это приводит к целому комплексу гуманитарных проблем, усиливает недовольство среди людей действиями оккупационных властей. Во избежание ответственности за свои действия оккупанты перешли к кампании по дезинформации, которая сочетает осуществления силовых и информационно-психологических операций", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в ходе реализации силовой составляющей кампании российско-оккупационные войска систематически осуществляют обстрелы в направлении населенных пунктов Попасная, Новотошковское, Екатериновка, Золотое-4, Новозвановка, в том числе с применением артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и гранатометов. Отмечается, что следствием этого является повреждение гражданской инфраструктуры.

Большинство таких обстрелов против мирного населения осуществляется в вечернее и ночное время суток, когда риск фиксации нарушений патрулями СММ ОБСЕ сведен к минимуму.

Также сообщается, что одновременно с осуществлением обстрелов оккупанты проводят дезинформационную операцию.

"В ходе нее они заставляют запуганных постоянным террором жителей временно оккупированных населенных пунктов вдоль линии разграничения озвучивать ложные тезисы о якобы обстрелах со стороны Вооруженных Сил Украины. Далее эту информацию во время псевдобрифингов на пропагандистских ресурсах распространяют сомнительные персоны, которые позиционируют себя как "представители" никем непризнанных фейковых образований. Именно во время распространения откровенной лжи об обстреле они заявляют, что блокируют работу КПВВ "из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

Штаб подчеркивает, "фабрикуя фейковые обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах, российско-оккупационные войска пытаются создать выгодный для себя информационный шум накануне запланированного на 26 августа заседание ТКГ".

Отмечается, что такие "пропагандистские схемы, сочетание различных инструментов ведения гибридной войны вооруженными формированиями РФ на территории Украины не являются новыми для украинской стороны". Такие кампании должны иметь шаблонный характер и систематически проводятся оккупантами, говорят украинские военные.

"Видим возможным противодействовать им только цивилизованным способом, распространяя только правдивую информацию и обеспечивая максимальную прозрачность в деятельности всех составляющих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Россия
Донбасс
ТКГ
война
КПВВ
ООС
фейки
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