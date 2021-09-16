Оккупационные войска обстреляли поселок Тарамчук: повреждены жилые дома и линии электропередач
Российские оккупационные войска обстреляли поселок Тарамчук в Донецкой области. Повреждены жилые дома и линии электропередач, поселок обесточен
Об этом сообщил руководитель благотворительной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.
"Сегодня около 6:30 утра из тяжелого вооружения был обстрелян контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой (Угледарского ОТО)", - сообщил он.
В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника гуманитарной миссии "Пролеска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен.
По его словам, в 9:20 обстрел возобновился.
Сейчас информация о точном количестве поврежденных домов уточняется в связи с продолжающимся обстрелом населенного пункта.
Каплин добавил, что для выезда ремонтных бригад и восстановления электроснабжения в поселке необходимые двусторонние письменные гарантии прекращения огня. В связи с этим он напомнил, что в прошлый раз, когда поселок был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, получение таких гарантий со стороны ни подконтрольной правительству территории затянулось больше чем на месяц, и все это время Тарамчук оставался обесточенным.
- Напомним, в Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли Счастье, ранив руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.
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