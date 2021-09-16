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Оккупационные войска обстреляли поселок Тарамчук: повреждены жилые дома и линии электропередач

16 сентября, 2021 четверг
16:03
война с Россией Оккупационные войска обстреляли поселок Тарамчук

Российские оккупационные войска обстреляли поселок Тарамчук в Донецкой области. Повреждены жилые дома и линии электропередач, поселок обесточен

Об этом сообщил руководитель благотворительной миссии "Пролеска" Евгений Каплин.

"Сегодня около 6:30 утра из тяжелого вооружения был обстрелян контролируемый Вооруженными силами Украины поселок Тарамчук под Марьинкой (Угледарского ОТО)", - сообщил он.

В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника гуманитарной миссии "Пролеска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен.

По его словам, в 9:20 обстрел возобновился.

Сейчас информация о точном количестве поврежденных домов уточняется в связи с продолжающимся обстрелом населенного пункта.

Каплин добавил, что для выезда ремонтных бригад и восстановления электроснабжения в поселке необходимые двусторонние письменные гарантии прекращения огня. В связи с этим он напомнил, что в прошлый раз, когда поселок был обстрелян из артиллерии 13 июля 2021 года, получение таких гарантий со стороны ни подконтрольной правительству территории затянулось больше чем на месяц, и все это время Тарамчук оставался обесточенным.

  • Напомним, в Луганской области российско-оккупационные войска обстреляли Счастье, ранив руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.

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