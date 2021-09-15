Оккупационные войска обстреляли грузовик украинских наблюдателей СЦКК

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .

Как отмечается, вчера, 14 сентября, в 23:15 со стороны позиций формирований Российской Федерации обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК в районе Шумов.

Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

"В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в случае дальнейшего обострения обстановки Вооруженные Силы Украины будут давать адекватный ответ.

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