Оккупационные войска обстреляли грузовик украинских наблюдателей СЦКК
Российские оккупационные войска на Донбассе нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны СЦКК
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .
Как отмечается, вчера, 14 сентября, в 23:15 со стороны позиций формирований Российской Федерации обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК в районе Шумов.
Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.
"В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в случае дальнейшего обострения обстановки Вооруженные Силы Украины будут давать адекватный ответ.
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