Оккупационные власти Севастополя заявили о ночной атаке беспилотников
Оккупационные власти во временно оккупированном Севастополе заявили, что ночью их военные силы сбили 2 БПЛА, и еще несколько дронов были обезврежены средствами РЭБ
Об этом сообщил "глава" Севастополя Михаил Развожаев.
"Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь", - написал он в telegram, добавив, что никакие объекты в городе не пострадали, а все службы продолжают контроль обстановки.
По словам Развожаева, в районе Качи Черноморский флот сбил два БПЛА огнем из стрелкового оружия, еще несколько беспилотников были перехвачены и сбиты средствами РЭБ.
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