Оккупационные власти Севастополя заявили о ночной атаке беспилотников

Об этом сообщил "глава" Севастополя Михаил Развожаев.

"Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь", - написал он в telegram, добавив, что никакие объекты в городе не пострадали, а все службы продолжают контроль обстановки.

По словам Развожаева, в районе Качи Черноморский флот сбил два БПЛА огнем из стрелкового оружия, еще несколько беспилотников были перехвачены и сбиты средствами РЭБ.