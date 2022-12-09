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Война с Россией: хроника
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Оккупационные власти РФ вынесли крымским политзаключенным приговоры суммарно на более чем 1300 лет заключения, - Джапарова

9 декабря, 2022 пятница
00:35
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, а общий срок заключения их уже составляет более 1300 лет

Об этом рассказала на заседании Платформы международного действия по освобождению Россией украинских политзаключенных первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

Джапарова сообщила, что на сегодняшний день более 140 граждан Украины остаются незаконно арестованными Россией по политически мотивированным обвинениям, и это количество продолжает расти.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину преступные оккупационные власти вынесли приговоры крымским политзаключенным, а общий срок заключения которых уже составляет более 1300 лет.

Эмине Джапарова отметила, что МИД проводит соответствующие информационные кампании для постоянного привлечения внимания к вопросу украинских политических заключенных в рамках мер высокого уровня, включения требований по освобождению незаконно заключенных в резолюции и заявления международных организаций.

"Вместе с тем мы используем и более персонифицированные подходы и проекты. Продолжается реализация инициативы публичного адвокационного менторства над гражданскими журналистами, незаконно заключенными Россией. Адвокационные менторы освещают вопросы незаконного заключения гражданских журналистов в Крыму, распространяют на своих сторонах посты и используют свою мировую известность для привлечения внимания к украинским гражданам, незаконно заключенным Россией", – добавила она.

Участие в заседании приняли родные политзаключенных, представители правительства и парламента, руководство Меджлиса крымскотатарского народа, члены неправительственных общественных правозащитных организаций.

Справочно. Платформа международных действий по освобождению РФ украинских политических заключенных – неформальный механизм, инициированный в июле 2020 МИД Украины. Целью объединения усилий правительственного сектора и гражданского общества, привлеченных к освобождению граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия по политическим мотивам.

  • Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 24 ноября в Ростове-на-Дону южный окружной военный суд РФ вынес приговоры трем журналистам и двум активистам крымскотатарского национального движения.

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