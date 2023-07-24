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Обновлено

Оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе и эвакуации близлежащих сел

24 июля, 2023 понедельник
08:27
Война с Россией

Утром 24 июля у временно оккупированного Крыма местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе

Об этом он написал в telegram-канале.

По его словам, в небе над Крымом силами ПВО якобы сбиты 11 украинских беспилотников. Произошло попадание по составу боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие.

Видео взрывов в Красногвардейском районе опубликовало издание ASTRA.

По сообщениям росСМИ, оккупанты снова перекрыли Крымский мост.

Кроме того, советник "председателя" Крыма Олег Крючков сообщил об организации оперативного штаба.

Впоследствии самопровозглашенный глава Крыма заявил, что в Джанкойском районе приостановлено движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. По его словам, это сделано "в целях безопасности".

Аксенов также добавил, что принял решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе пяти километров от места удара в Джанкойском районе к пунктам временного размещения. По предварительной информации, вроде бы пострадавших нет.

По данным еще одного телеграм-канала "Крымский ветер", по складу БК у поселка Вольный ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

Впоследствии в правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.

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