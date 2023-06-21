Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении железной дороги в Феодосийском районе
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в среду, 21 июня, заявил о повреждении железнодорожных путей в Феодосии
Об этом он написал в телеграмме.
По его словам, железнодорожное полотно повредили в Феодосийском районе. В результате приостановлено движение поездов.
"В течение двух часов движение поездов будет возобновлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", - говорится в сообщении.
Аксенов не уточнил, в результате чего были повреждены железнодорожные пути.
- 29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе. В результате взрывов было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
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