Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении железной дороги в Феодосийском районе

Об этом он написал в телеграмме.

По его словам, железнодорожное полотно повредили в Феодосийском районе. В результате приостановлено движение поездов.

"В течение двух часов движение поездов будет возобновлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", - говорится в сообщении.

Аксенов не уточнил, в результате чего были повреждены железнодорожные пути.