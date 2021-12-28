Оккупационные власти Крыма заявили о передаче Керченского и Феодосийского портов в федеральную собственность РФ

Об этом он заявил на пресс-конференции 28 декабря.



"Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатного количества, трудового коллектива и так далее", - сказал Аксенов.



Он подчеркнул, что грузопоток через эти порты должен возрасти.



"Территория морской дирекции на сегодняшний день рассматривается для совместной эксплуатации Крымско-Сирийской судоходной компании. Количество передвигающихся по этому направлению грузов будет увеличено. Есть поручение президента, сегодня мы с министерством транспорта Российской Федерации уже отработали возможность увеличения грузопотока через крымские морские порты" , - заявил самопровозглашенный глава оккупированного Крыма.



Сергей Аксенов отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина введут ряд льгот на продовольственные товары, которые вывозятся за границу через крымские морские порты.



Премьер-министр Денис Шмыгаль 23 августа 2021 года, на первом саммите "Крымской платформы", отметил, что из-за российской оккупации Крыма Украина понесла убытки более чем на $100 млрд.



Авторы исследования, проведенного по заказу Постоянного представительства президента Украины в Крыму и Севастополе, отмечали, что Украина потеряла около $135 млрд.



В декабре 2019 года министр экономики Украины Тимофей Милованов опубликовал информацию об ущербе, нанесенном украинской экономике из-за российской агрессии, с оценкой стоимости объектов недвижимого госимущества в ОРДЛО и оккупированном Крыму: в 2014-2015 годах они составляли 15-20%. общие потери - $50-150 млрд. Самопровозглашенные власти Крыма эти обвинения опровергли. Также в РФ создали комиссию по подсчету ущерба, причиненного от пребывания Крыма в составе Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb