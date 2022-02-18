Оккупационные власти Крыма заявили о готовности принять эвакуированных жителей ОРДЛО

Об этом заявил вицеспикер российского парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает ТАСС.



"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая потребность, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам , детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войну", - заявил Фикс.

Напомним, главы подконтрольных России группировок "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации населения в РФ.