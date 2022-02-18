Оккупационные власти Крыма заявили о готовности принять эвакуированных жителей ОРДЛО
Оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО
Об этом заявил вицеспикер российского парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает ТАСС.
"Те отношения, которые сложились между Крымом и Донецкой и Луганской народными республиками, - это товарищеские, добрые отношения, и мы неоднократно выражали поддержку Донбассу. Я убежден, если такая потребность, руководство Республики Крым примет необходимые решения, чтобы помочь нашим братьям, сестрам , детям пережить эту бойню, если Украина затеет эту войну", - заявил Фикс.
- Напомним, главы подконтрольных России группировок "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации населения в РФ.
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