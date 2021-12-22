Оккупационные власти Крыма заявили, что Путин выделит на полуостров более $27 млн

Об этом сообщает Интерфакс.

Владимир Владимирович (Путин, - ред.) принял решение увеличить федеральную целевую программу. Сейчас согласуется с правительством Российской Федерации с 2025 по 2030 г. выделение дополнительных средств с возможностью сдвига влево, если у нас будет готовность, проектная документация. Там 200 млрд рублей (более $27 млн, - ред.) практически", - сказал Аксенов.

"Председатель Крыма" пояснил, что эти средства должны пойти на водоснабжение, канализацию, строительство больниц и школ.

Напомним, во время визита в оккупированный Севастополь российский президент Владимир Путин сказал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией. В связи с этим МИД Украины заявил, что подобные поездки российских чиновников – это грубое нарушение Россией суверенитета Украины и международных обязательств. Также МИД призвал РФ прекратить нарушение прав человека в Крыму.

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