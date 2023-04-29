Оккупационные власти Крыма сообщают о пожаре на нефтебазе в Севастополе
На нефтебазе во временно оккупированном Севастополе произошел пожар из-за вероятного попадания беспилотника - площадь возгорания около 1 тыс. кв. м.
Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев.
"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, вспышка произошла из-за попадания БПЛА", - отметил Розважаев.
Оккупант добавил, что площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоено 4 класс.
По поводу жертв и пострадавших информация уточняется.
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