Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы крымского "парламента" Владимира Константинова, СТО будет снесена.

"В вопросе с хозяином СТО, отказавшейся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконным сооружением. Владелец обязан снести сервис в течение 14 рабочих дней", - сказал Константинов.

На прошлой неделе в YouTube было обнародовано видео, на котором возле СТО виден российский военный КамАЗ с буквой Z. Мужчина за кадром жалуется, что приехал отремонтировать колесо, но работник сервиса ему заявил, что на СТО военным не помогают.

8 июня сообщалось, что Россия фальсифицирует результаты медосмотров призывников в оккупированном Крыму.

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