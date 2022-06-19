Оккупационные власти Крыма приказали снести СТО за отказ обслуживать КамАЗ с буквой Z
В Красногвардейском районе оккупированного россиянами Крыма снесут станцию технического обслуживания, на которой отказались обслуживать КамАЗ с буквой Z на кузове
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам главы крымского "парламента" Владимира Константинова, СТО будет снесена.
"В вопросе с хозяином СТО, отказавшейся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконным сооружением. Владелец обязан снести сервис в течение 14 рабочих дней", - сказал Константинов.
На прошлой неделе в YouTube было обнародовано видео, на котором возле СТО виден российский военный КамАЗ с буквой Z. Мужчина за кадром жалуется, что приехал отремонтировать колесо, но работник сервиса ему заявил, что на СТО военным не помогают.
- 8 июня сообщалось, что Россия фальсифицирует результаты медосмотров призывников в оккупированном Крыму.
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