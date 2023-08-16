Оккупационные власти Крыма предложили ввести штрафы за фото и видео работы ПВО

Об этом пишет "Крым Реалии".

Отмечается, что с физических лиц предлагают взимать до 30 тысяч рублей, с госслужащих – до 100 тысяч, а с компаний – до 300 тысяч рублей. Предложение должны рассмотреть на уровне парламента РФ.

"Ранее назначенный РФ глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах усилить ответственность за распространение фото и видеозаписей о расположении и работе военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также "результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - напомнили в сообщении .