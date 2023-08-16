Оккупационные власти Крыма предложили ввести штрафы за фото и видео работы ПВО
Так называемые российские власти Крыма хотят ввести штрафы до 300 тысяч рублей за фото и видео работы ПВО. Предложение должно быть рассмотрено на уровне парламента РФ
Об этом пишет "Крым Реалии".
Отмечается, что с физических лиц предлагают взимать до 30 тысяч рублей, с госслужащих – до 100 тысяч, а с компаний – до 300 тысяч рублей. Предложение должны рассмотреть на уровне парламента РФ.
"Ранее назначенный РФ глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах усилить ответственность за распространение фото и видеозаписей о расположении и работе военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также "результатов террористических атак, совершенных киевским режимом", - напомнили в сообщении .
- В среду, 16 августа, министерство обороны России заявило о сбитии якобы украинского беспилотника, пытавшегося атаковать оккупированный Крым.
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