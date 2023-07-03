Оккупационные власти Крыма подали "иск" к Украине с требованием возместить 152 млрд руб из-за "водной блокады полуострова"
Оккупационные власти Крыма хотят взыскать с Украины 152,2 млрд рублей (около 1,109 млрд евро) в качестве компенсации убытков из-за "водной блокады полуострова"
Об этом информируют РосСМИ со ссылкой на оккупационного главу госсовета Крыма Владимира Константинова.
Он отметил, что претензии оккупационных властей Крыма к Украине относительно так называемой водной блокады полуострова составляет более 152,2 млрд рублей. По его словам, это важно, поскольку после окончания "СВО" начнутся переговоры, во время которых Запад укажет на ущерб, причиненный РФ Украиной.
"Скажут, мол, мы снимем санкции, продавайте на нефть на этот объем средств, например. Со своей стороны нам нужно быть готовыми предоставить ущерб, нанесенный Крымом Украина", - отметил Константинов.
Он добавил, что "власть" полуострова продолжит работу над тем, чтобы сформировать претензии к Украине.
- 12 июня гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал , что из-за разрушения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать как минимум год.
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