Оккупационные власти Крыма договорились о взаимной торговле с Никарагуа

Об этом рассказывает "Крым.Реалии ".



Подписать соглашение от имени российского режима было поручено Георгию Мурадову.



В состав так называемой "крымской делегации" вошел также российский министр финансов Крыма Ирина Кивик.



В пресс-релизе режима "подписанное соглашение открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма", а также для поставок "рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции ".



Министерство иностранных Украине в очередной раз направило ноту протеста правительству Никарагуа за участие в попытках легитимизации российской оккупации Крыма и "грубое нарушение законов Украины и норм международного права".

Напомним, Украина наложила санкции на Никарагуа после того как страна назначила консула в окуований Крым.