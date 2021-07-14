Оккупационные власти Крыма договорились о взаимной торговле с Никарагуа
Министерство производства и торговли Никарагуа и российское оккупационное правительство полуострова подписали в Манагуа соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
Об этом рассказывает "Крым.Реалии ".
Подписать соглашение от имени российского режима было поручено Георгию Мурадову.
В состав так называемой "крымской делегации" вошел также российский министр финансов Крыма Ирина Кивик.
В пресс-релизе режима "подписанное соглашение открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма", а также для поставок "рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции ".
Министерство иностранных Украине в очередной раз направило ноту протеста правительству Никарагуа за участие в попытках легитимизации российской оккупации Крыма и "грубое нарушение законов Украины и норм международного права".
- Напомним, Украина наложила санкции на Никарагуа после того как страна назначила консула в окуований Крым.
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