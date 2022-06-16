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Главная война с Россией Оккупационные "власти" Херсонщины сообщили, что рожденные после 24 февраля дети будут автоматически получать гражданство РФ

Оккупационные "власти" Херсонщины сообщили, что рожденные после 24 февраля дети будут автоматически получать гражданство РФ

16 июня, 2022 четверг
13:38
война с Россией

"Нововведение" касается также и детей-сирот Херсонской области

Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский и пропагандистское российское издание РИА Новости.

По его данным, несмотря на все усилия кафиров, жители области отказывались и продолжают отказываться получать паспорта РФ.

"Поэтому орки из-за своих ставленников "обрадовали" жителей Херсонской области, что все дети, рожденные на ее территории, автоматически "в их понимании" становятся гражданами РФ. И то же правило орки распространили на детей-сирот", - рассказывает Соболевский.

По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения детские дома обеспечивались всем необходимым усилиями волонтеров и небезразличных жителей области. Кроме того, Соболевский отметил значительный вклад Николаевщины в помощь сиротам.

"Детями орки стали интересоваться только тогда, когда им стало известно, что мы работаем в направлении их эвакуации. Только тогда россияне одновременно в Каховке и Херсоне развели бурную деятельность, чтобы прекратить нарушение прав детей". Именно с этой фразой они проводили обыски в местах. размещение сирот", - заявляет Соболевский.

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