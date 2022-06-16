Об этом сообщает первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский и пропагандистское российское издание РИА Новости.

По его данным, несмотря на все усилия кафиров, жители области отказывались и продолжают отказываться получать паспорта РФ.

"Поэтому орки из-за своих ставленников "обрадовали" жителей Херсонской области, что все дети, рожденные на ее территории, автоматически "в их понимании" становятся гражданами РФ. И то же правило орки распространили на детей-сирот", - рассказывает Соболевский.

По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения детские дома обеспечивались всем необходимым усилиями волонтеров и небезразличных жителей области. Кроме того, Соболевский отметил значительный вклад Николаевщины в помощь сиротам.

"Детями орки стали интересоваться только тогда, когда им стало известно, что мы работаем в направлении их эвакуации. Только тогда россияне одновременно в Каховке и Херсоне развели бурную деятельность, чтобы прекратить нарушение прав детей". Именно с этой фразой они проводили обыски в местах. размещение сирот", - заявляет Соболевский.

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