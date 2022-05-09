Оккупационные власти Херсона начали отбирать квартиры у покинувших город горожан
В оккупированном Херсоне формируют списки квартир эвакуированных из города жителей, чтобы вселить туда "временных переселенцев из зоны активных боевых действий"
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в телеграмме.
"Российские оккупанты начали отбирать квартиры жителей Херсона. Соответствующий "приказ" от "военного коменданта" Херсонской области попал в сеть", - написала она.
Согласно ему, жилищные организации оккупированного Херсона должны сформировать перечень квартир, "владельцы которых покинули пределы города Херсона, для передачи пустого жилья временным переселенцам, прибывшим из зоны активных боевых действий".
Денисова подчеркнула, что похищение имущества и угрозы его изъятия на захваченных РФ территориях является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, и обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений Россией прав человека
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