Оккупационные власти Бердянска закроют выезд из города, - Центр сопротивления
Центру сопротивления стало известно, что с марта вступают в силу новые правила российской власти во временно оккупированном Бердянске Запорожской области
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Враг не контролирует ситуацию в городе, поэтому вводит новые ограничения. Так, пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города", - пишет ведомство.
С 1 марта начнут действовать новые правила "власти" врага в Бердянске, фактически закрывающие выезд из города.
Сообщается, что фактически означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом, Россия продолжает ограничивать жителей временно оккупированных территорий.
- Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил , что оккупационные войска заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска Запорожской области.
- Жители временно оккупированного Бердянска в Запорожье 19 февраля сообщали о пожаре на базе отдыха "Райский уголок", где, вероятно, захватчики обустроили госпиталь.
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