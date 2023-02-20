Оккупационные власти Бердянска закроют выезд из города, - Центр сопротивления

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Враг не контролирует ситуацию в городе, поэтому вводит новые ограничения. Так, пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города", - пишет ведомство.

С 1 марта начнут действовать новые правила "власти" врага в Бердянске, фактически закрывающие выезд из города.

Сообщается, что фактически означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом, Россия продолжает ограничивать жителей временно оккупированных территорий.