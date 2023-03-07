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Оккупационные администрации левобережной Херсонщины перебрались на Арабатскую Стрелку, - депутат облсовета Хлань

7 мартa, 2023 вторник
16:48
война с Россией

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что оккупанты пытаются сделать коллаборантский город на территории Арабатской Стрелки и создают там правительственный центр

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Оккупационные администрации были переселены в Геническ, а сейчас почти все администрации оккупантов левобережной Херсонщины перебрались на Арабатскую Стрелку (песчаная коса, отделяющая Азовское море от озера Сиваш и тянущаяся от восточной части Крымского полуострова до Херсонской области - ред.), где они создают  центр как правительственный квартал", - рассказал депутат Херсонского областного совета.

Сергей Хлань добавил, что эти администрации разместились в клинике Козявкина и сейчас объявляют, что там у них центр правительства оккупированной Херсонской области.

"Однако часть коллаборантов сразу уже бежит в аннексированный Крым и не решается даже перебираться в Геническ, потому что им все равно создают условия, что они должны располагаться именно на Арабатской Стрелке. Оккупанты пытаются сделать коллаборантский город на территории Арбатской Стрелки. Но часть коллаборантов поняла, что нужно бежать сразу, и уже бегут, потому что те, кто хотел спрятаться в деоккупированном Херсоне после сотрудничества с россиянами и думал, что смогут тихо отсидеться, это им не удается. Люди хорошо помнят все преступления коллаборантов, поэтому всех сотрудничавших с оккупантами выявляют через звонки по горячей линии и заявления горожан. Соответственно, коллаборанты, зная это, сразу начинают бежать с левого берега Херсона", - объяснил Хлань.

Украина
Россия
Крым
Херсонщина
оккупированные территории
коллаборанти
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