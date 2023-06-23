Оккупационного "милиционера" из Купянска приговорили к 13 годам заключения
Суд приговорил к 13 годам заключения с конфискацией имущества и запретом работать в правоохранительных органах коллаборанта, добровольно ставшего "милиционером" оккупантов в Купянске
Об этом информирует Офис генпрокурора.
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданина виновным в коллаборационной деятельности", - пишет ведомство.
За то, что мужчина добровольно стал "милиционером" оккупантов, его приговорили к 13 годам заключения. Он также не сможет работать в правоохранительных органах 12 лет и лишился всего своего имущества.
Прокуроры в суде доказали, что когда город Купянск Харьковской области был временно оккупирован, местный житель решил стать псевдомилиционером и подал документы в "отдел кадров народной милиции". Он стал так называемым временным начальником патрульной службы отдела внутренних дел "временной гражданской администрации Харьковской области" по назначению окупантов.
Злоумышленник проверял документы у жителей и патрулировал город. Рашисты платили ему в рублях.
Когда регион был освобожден в сентябре прошлого года, его задержали правоохранители.
В ходе судебного заседания мужчина частично признал свою вину.
- Также недавно Служба безопасности разоблачила коллаборантку, возглавившую оккупационную администрацию Зеленоподского сельского общества Каховского района Херсонской области.
- 20 июня суд признал виновной в коллаборационной деятельности псевдопрокурорку из Луганской области и назначил ей 14 лет лишения свободы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное