Об этом информирует Офис генпрокурора.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданина виновным в коллаборационной деятельности", - пишет ведомство.

За то, что мужчина добровольно стал "милиционером" оккупантов, его приговорили к 13 годам заключения. Он также не сможет работать в правоохранительных органах 12 лет и лишился всего своего имущества.

Прокуроры в суде доказали, что когда город Купянск Харьковской области был временно оккупирован, местный житель решил стать псевдомилиционером и подал документы в "отдел кадров народной милиции". Он стал так называемым временным начальником патрульной службы отдела внутренних дел "временной гражданской администрации Харьковской области" по назначению окупантов.

Злоумышленник проверял документы у жителей и патрулировал город. Рашисты платили ему в рублях.

Когда регион был освобожден в сентябре прошлого года, его задержали правоохранители.

В ходе судебного заседания мужчина частично признал свою вину.