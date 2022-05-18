Оккупационная "власть" в так называемой ЛНР ставит фейковые диагнозы мобилизованным из ОРДЛО, чтобы не выплачивать компенсацию
Самопровозглашенная власть так называемой ЛНР отказывается выплачивать семьям погибших и раненых солдат компенсации. Мобилизированным из ОРДЛО ставят вымышленные диагнозы
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Сообщается, что оккупационные власти так называемой ЛНР не собираются выплачивать компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной.
С этой целью раненым выдают выписки с диагнозами типа "остеохондроз" или "язва", поскольку эти и подобные болезни не предусматривают компенсационных выплат.
Как передает разведка, это вызывает недовольство и чувство несправедливости со стороны местного населения псевдореспублики, даже несмотря на наращивание пропутинской пропаганды.
По данным ГУР, это и безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ, в котором служат мобилизованные из ОРДЛО, влечет за собой уменьшение поддержки местным населением войны.
Сообщается, что 16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно мобилизованных на войну против Украины.
Демонстрации проходили возле военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровеньок. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных луганчан домой.
Общее количество участников протеста – около 700 человек.
- Напомним, по данным ГУР МО, российские военные продолжают саботировать приказы командования и отказываются от участия в боевых действиях.
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