Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Сообщается, что оккупационные власти так называемой ЛНР не собираются выплачивать компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной.

С этой целью раненым выдают выписки с диагнозами типа "остеохондроз" или "язва", поскольку эти и подобные болезни не предусматривают компенсационных выплат.

Как передает разведка, это вызывает недовольство и чувство несправедливости со стороны местного населения псевдореспублики, даже несмотря на наращивание пропутинской пропаганды.

По данным ГУР, это и безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ, в котором служат мобилизованные из ОРДЛО, влечет за собой уменьшение поддержки местным населением войны.

Сообщается, что 16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно мобилизованных на войну против Украины.

Демонстрации проходили возле военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровеньок. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных луганчан домой.

Общее количество участников протеста – около 700 человек.

Напомним, по данным ГУР МО, российские военные продолжают саботировать приказы командования и отказываются от участия в боевых действиях.