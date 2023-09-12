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Оккупационная "власть" в Луганской области будет платить за рождение ребенка только через 5 лет после получения паспорта РФ, - ОВА

12 сентября, 2023 вторник
08:40
Война с Россией

Российские оккупационные "власти" Луганщины решили осуществлять выплаты за рождение ребенка только через 5 лет со дня получения им гражданства РФ. Это вроде бы должно сократить расходы государственного бюджета агрессора

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Символично, что это заявление поступило после завершения так называемых "первых выборов" на оккупированной территории, где собирали документы и обещали вышеназванные средства начислять всем семьям, у которых есть ребенок, рожденный не ранее 2007 года", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, теперь, скорее всего, придется подождать не менее 5 лет даже женщинам с младенцами.

"Выборы фейковые – обещания, как оказалось, тоже", - подчеркнул Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что в начале сентября оккупационная "власть" городов Луганщины отчиталась о начале учебного года и якобы о желании детей идти в школу по российской программе.

Однако учить в разрушенных населенных пунктах не всегда есть кому – учителя из временно оккупированного Луганска и России туда ехать не хотят, а местных не хватает.

Так, в Лисичанске работу учителем средней школы предлагают в газете, которую раздают на улице.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 года он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

С 8 по 10 сентября российские захватчики проводили на временно оккупированных ими территориях незаконные псевдовыборы.

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, назвав их грубым нарушением международного права.

Сопротивление сообщило, что Россия на оккупированных территориях Украины заставляет местных "голосовать" на незаконных псевдовыборах, в некоторых населенных пунктах запрещен выезд.

Уже 11 сентября во временно оккупированном Геническом Херсонской области на российских незаконных "выборах" людей якобы проголосовало больше, чем проживает на территории города.

Общество
Украина
Россия
Луганщина
оккупированные территории
окупанти
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