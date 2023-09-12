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"Оккупационная власть сказала, что дизтоплива хватит на пять суток": Чубаров о дефиците топлива в Крыму

12 сентября, 2023 вторник
20:00
Война с Россией Рефат Чубаров в эфире Эспрессо

В Крыму наблюдается дефицит горючего, особенно усилившийся в дни "голосования" на псевдовыборах окупантов

Об этом заявил в эфире Еспресо глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня оккупационные власти пытались успокоить жителей Крыма, поскольку дефицит топлива уже продолжается неделю. Особенно он усилился на те дни, которые оккупанты определили как дни голосования", - сказал Чубаров.

Глава меджлиса отметил, что в одном из округов Крыма оккупанты сымитировали "выборы" в государственную думу России, но во время их проведения в телеграм-каналах "ярых российских колонистов" появлялись видеоролики с резкими и отчаянными высказываниями по поводу дефицита топлива.

Чубаров процитировал одного из пророссийских крымских блогеров: "У этих выборы, а у нас нет дизеля. Народ злой и матерится. Нет и 92-го, а 95-й по ценам (далее идет мат). Среди моих знакомых очень многие решили не ходить (т.е. на выборы.) Вот так у нас в Феодосии".

Глава меджлиса добавил, что такая ситуация наблюдается на всем полуострове.

"Оккупационные власти сегодня сказали, что якобы бензина хватит на 10 суток, дизельного горючего - на 5 суток", - рассказал Чубаров.

Политик считает это свидетельством того, что россияне не успевают поставлять топливо из-за сложной логистики. Хотя около пяти дней назад оккупанты восстановили взорванный пролет на мосту через Керченский пролив, движение по нему ограничено.

По его словам, основное снабжение российских войск, находящихся в Херсонской и Запорожских областях, происходит через Крым. То есть, все необходимое поставляется по мосту или кораблями на терминалы в Феодосии, потому что россияне боятся идти по коридору Ростов - Таганрог - Мариуполь - Бердянск или организовывать там склады оружия и топлива из-за близости к зоне боевых действий.

"Поэтому для гражданского населения горючего и дальше не будет хватать, потому что все, что будут перебрасывать в Крым, будут направлять в армию", - подытожил Чубаров.

Партизанское движение Атеш сообщило об обнаружении места дислокации российских горюче-смазочных материалов и точном количестве действующих заправочных цистерн и КрАЗов, то есть, грузовиков с авиагорючим. По данным Атеша, российские военные используют их для заправки своей боевой авиации, расположенной на военном аэродроме Кача.

"Проблемы с топливом на всем полуострове уже стали заметными. Россияне должны утратить возможность заправлять свою авиационную и наземную технику. Указанный объект будет поражен, как любая другая военная инфраструктура оккупантов!" - подчеркивает Атеш.

Фото: Атеш

Фото: Атеш

  • Ранее сообщалось, что РФ столкнулась с нехваткой горючего, которого особенно не хватает для уборки урожая.
Украина
Россия
Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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