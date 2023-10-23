Оккупационная "власть" Северодонецка решила не выдавать продукты жителям без паспорта РФ, - ОВА

Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Если раньше тем, кто не стал владельцем паспорта РФ, россияне ограничили предоставление государственных услуг, социальных выплат, трудоустройство и медицинское обслуживание, то сейчас речь уже идет о еде", - отметил он.

По его словам, уже с ноября в Северодонецке будут выдавать продукты исключительно по документам российского образца.

"Не получил – оставайся без гуманитарной помощи", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, он добавил, что в так называемой ЛНР мобилизуют студентов вузов дневной формы обучения – тех, кого накануне первых псевдовыборов по указанию Кремля возвращали с фронта на обучение.

"Проголосовали, немного поучились и снова на войну. Только теперь уже более-менее официально", - отметил Лысогор.

В частности, в Донбасском государственном техническом университете в Алчевске студентов заставляют брать академический отпуск.