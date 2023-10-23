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Оккупационная "власть" Северодонецка решила не выдавать продукты жителям без паспорта РФ, - ОВА

23 октября, 2023 понедельник
08:58
Война с Россией

Так называемые власти временно оккупированного Северодонецка Луганской области с начала ноября не будут выдавать продуктовые наборы жителям города, не получившим российский паспорт

Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Если раньше тем, кто не стал владельцем паспорта РФ, россияне ограничили предоставление государственных услуг, социальных выплат, трудоустройство и медицинское обслуживание, то сейчас речь уже идет о еде", - отметил он.

По его словам, уже с ноября в Северодонецке будут выдавать продукты исключительно по документам российского образца.

"Не получил – оставайся без гуманитарной помощи", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, он добавил, что в так называемой ЛНР мобилизуют студентов вузов дневной формы обучения – тех, кого накануне первых псевдовыборов по указанию Кремля возвращали с фронта на обучение.

"Проголосовали, немного поучились и снова на войну. Только теперь уже более-менее официально", - отметил Лысогор.

В частности, в Донбасском государственном техническом университете в Алчевске студентов заставляют брать академический отпуск.

  • Руководитель Северодонецкого района Луганской области Роман Власенко рассказал о ситуации, которая разворачивается на временно оккупированных территориях после проведения псевдореферендумов. По его словам, там с финансами у окупантов есть проблемы, возникают задолженности по зарплате горожанам, а медицина становится платной.
  • Также сообщалось . что из двух работающих аптек в Северодонецке осталась только одна, однако и там существует острая нехватка медикаментов.
Россия
Луганщина
Северодонецк
оккупированные территории
окупанти
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