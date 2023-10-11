Оккупационная "власть" Северодонецка приезжает в город только для пропагандистских кампаний, - ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Северодончане жалуются на постоянное отсутствие представителей оккупационных властей в городе. Мол, приезжают только для проведения праздничных мероприятий и других пропагандистских кампаний", - говорится в сообщении.

При этом сотрудники рангом ниже на местах, но принимать любое решение без так называемого руководства они отказываются.

В ОВА отмечают, когда у населения возникает вопрос восстановления сгоревших документов, в частности на имущество или транспортные средства, оккупационные власти отказывают им.

Кроме того, в оккупированных в 2022 году населенных пунктах Луганщины нет интернета и пока не будет, поэтому об электронных реестрах вопрос не поднимается.