Оккупационная "власть" Северодонецка приезжает в город только для пропагандистских кампаний, - ОВА
Представители российских оккупационных властей в Северодонецке Луганской области приезжают в город только на праздничные мероприятия или для участия в пропагандистских кампаниях. На это жалуются горожане
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
"Северодончане жалуются на постоянное отсутствие представителей оккупационных властей в городе. Мол, приезжают только для проведения праздничных мероприятий и других пропагандистских кампаний", - говорится в сообщении.
При этом сотрудники рангом ниже на местах, но принимать любое решение без так называемого руководства они отказываются.
В ОВА отмечают, когда у населения возникает вопрос восстановления сгоревших документов, в частности на имущество или транспортные средства, оккупационные власти отказывают им.
Кроме того, в оккупированных в 2022 году населенных пунктах Луганщины нет интернета и пока не будет, поэтому об электронных реестрах вопрос не поднимается.
- Накануне стало известно , что жители временно оккупированного Северодонецка уже более полугода живут без отключивших захватчики мобильной связи и интернета. Людям приходится ходить в отдаленные деревни, чтобы позвонить.
- Оккупационные власти в Луганской области заявили . что отказалась включать мобильный интернет на контролируемых ею территориях якобы по соображениям безопасности.
- Впоследствии глава Луганской ОВА прокомментировал ситуацию на ТОТ накануне начала отопительного сезона, отметив, что у жителей до сих пор не восстановлено водо- и светоснабжение.
- Также сообщалось , что на многоэтажках прифронтовых городов Луганщины, с крыш которых раньше можно было поймать покрытие для связи, кафиры развешали предупреждение, что за телефонный разговор есть угроза попасть "на подвал". А в Северодонецке кафиры предлагают местным на замену мобильной связи устанавливать стационарные телефоны.
- Также там собираются разрешать жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности.
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